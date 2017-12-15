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«Атомстройкомплекс» скупает долги кредиторов застройщика МФЦ «Opera Tower»

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. «Атомстройкомплекс» и связанная с ним компания сейчас выкупают долги кредиторов ЗАО «АСК-Отель», которое является застройщиком известного долгостроя в Екатеринбурге МФЦ «Opera Tower».



Как следует из материалов Арбитражного суда Свердловской области, сначала «Атомстройкомплекс» стал правопреемником долга УК «Инвестрой» (183,8 млн руб.). Затем в суд поступило заявление от замене ООО «ГудРент» на ООО «Атомстройкомплекс — Управляющая компания» (сумма требований — 89,6 млн руб.).



Таким образом, «Атомстройкомплекс» постепенно становится основным кредитором «АСК-Отеля» и сможет влиять на дальнейший ход процедуры банкротства.



Напомним, что строительство Opera Tower должно было стартовать в конце 2012 года и завершиться в II квартале 2015 года. Однако эти планы оказались не реализованы. Сначала стройке мешал финансовый кризис, потом — юридические проблемы с соинвесторами. До середины 2015 года строительство объекта практически не велось. После этого проект был полностью заморожен. Готовность здания в этот момент составляла около 5%. В августе 2015 года из проекта вышел ключевой инвестор — компания «ГудРент», которая потребовала аннулировать договор и вернуть все затраченные средства. С этого момента начались многочисленные судебные споры между «Атомстройкомплексом» и его бывшим партнером. Осенью 2016 года вместо «ГудРента» в дело вступили структуры УГМК.

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