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Российский фильм вошел в шорт-лист «Оскара»

15 декабрь 2017 (13:08)

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии, передает портал «Лента.ру».

В короткий список вошли девять картин из 92 претендентов. За статуэтку поборются фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции.

90-я церемония вручения кинопремий «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Голливуде.

11 декабря стало известно, что «Нелюбовь» поборется за американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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