Дайджест
Российский фильм вошел в шорт-лист «Оскара»
15 декабрь 2017 (13:08)
Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии, передает портал «Лента.ру».
В короткий список вошли девять картин из 92 претендентов. За статуэтку поборются фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции.
90-я церемония вручения кинопремий «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Голливуде.
11 декабря стало известно, что «Нелюбовь» поборется за американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В короткий список вошли девять картин из 92 претендентов. За статуэтку поборются фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции.
90-я церемония вручения кинопремий «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Голливуде.
11 декабря стало известно, что «Нелюбовь» поборется за американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Российский фильм вошел в шорт-лист «Оскара»
- Никита Михалков выбыл из числа претендентов на «Оскар»
- В шорт-лист «Оскара» за лучший грим вошли «Малефистента» и «Стражи Галактики»
- Фильм «Сталинград» вошел в лонг-лист «Оскара»
- Фильм Михалкова не будет бороться за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Loading...