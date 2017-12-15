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Российский фильм вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии, передает портал «Лента.ру».



В короткий список вошли девять картин из 92 претендентов. За статуэтку поборются фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции.



90-я церемония вручения кинопремий «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Голливуде.



11 декабря стало известно, что «Нелюбовь» поборется за американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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