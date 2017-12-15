Дайджест
США разработали авиабомбы нового поколения
15 декабрь 2017 (13:08)
Американская компания Raytheon завершила производство первой партии управляемых высокоточных авиабомб SDB II (Small Diameter Bomb II). Об этом сообщает UPI.
Производство боеприпасов для ВВС И ВМС США проходило на заводах оборонного гиганта в городе Тусон (Аризона). Оружием планируется оснастить истребители F-35, F/A-18E/F и F-15. Кроме того, ВВС США заказали у Raytheon еще две партии SDB II.
Авиабомбы SDB II способны уничтожать движущиеся цели независимо от времени суток и погодных условий. Оружие получило миллиметровый радар, инфракрасную камеру и полуактивный лазер. SDB II рассчитано на поражение целей на расстояние более 70 километров.
Производство боеприпасов для ВВС И ВМС США проходило на заводах оборонного гиганта в городе Тусон (Аризона). Оружием планируется оснастить истребители F-35, F/A-18E/F и F-15. Кроме того, ВВС США заказали у Raytheon еще две партии SDB II.
Авиабомбы SDB II способны уничтожать движущиеся цели независимо от времени суток и погодных условий. Оружие получило миллиметровый радар, инфракрасную камеру и полуактивный лазер. SDB II рассчитано на поражение целей на расстояние более 70 километров.
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