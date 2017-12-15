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Капитализация криптовалют превысила 500 млрд долл. США

Капитализация рынка криптовалют превысила 500 млрд долл. США. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.



Первое место среди цифровых валют по капитализации занимает биткоин — 282 млрд долл., что составляет половину общего «веса» рынка. На втором месте — криптовалюта Ethereum с 69 млрд долл., на третьем — Bitcoin Cash с 31,6 млрд долл.

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