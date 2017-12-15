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В России предложили создать воздушную ГАИ для контроля за беспилотниками

15 декабрь 2017 (12:54)

УрБК, Москва, 15.12.2017. Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) предлагает возложить на полицию контроль за полетами беспилотных авиационных систем (БАС) и сверхмалых воздушных судов, пишут «Известия».

Специально для этого ГК ОрВД предлагает выделить в воздушном пространстве сегмент для полетов дронов. Полеты таких аппаратов должны выполняться на высоте не более 150 м. без нарушения границ запретных зон и зон ограничений полетов. Также операторы должны держать беспилотники в зоне прямой видимости.

По данным издания, регулирование полетов со стороны авиационных властей в этом новом сегменте планируется свести к минимуму. В частности, не будет требований лицензирования эксплуатантов и пилотов, а также подтверждения летной годности аппаратов.

Напомним, сейчас любой полет беспилотника формально является административным правонарушением.

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