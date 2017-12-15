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В России предложили создать воздушную ГАИ для контроля за беспилотниками

УрБК, Москва, 15.12.2017. Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) предлагает возложить на полицию контроль за полетами беспилотных авиационных систем (БАС) и сверхмалых воздушных судов, пишут «Известия».



Специально для этого ГК ОрВД предлагает выделить в воздушном пространстве сегмент для полетов дронов. Полеты таких аппаратов должны выполняться на высоте не более 150 м. без нарушения границ запретных зон и зон ограничений полетов. Также операторы должны держать беспилотники в зоне прямой видимости.



По данным издания, регулирование полетов со стороны авиационных властей в этом новом сегменте планируется свести к минимуму. В частности, не будет требований лицензирования эксплуатантов и пилотов, а также подтверждения летной годности аппаратов.



Напомним, сейчас любой полет беспилотника формально является административным правонарушением.

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