Кризис

За год просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла в 2,9 раза

На 1 декабря 2017 года объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области достиг 17,8 млн руб., что в 2,9 раз выше показателя на аналогичную дату в прошлом году.



Всего в Свердловскстат о наличии просроченной задолженности по зарплате сообщили четыре организации. Предприятия области задолжали зарплату 963 работникам, месячный фонд оплаты труда которых составил 13 млн 658 тыс. руб.



В частности, одно из сталелитейных предприятий региона задолжало 644 работникам 9 млн 234 руб. Также просроченная задолженность по зарплате имеется у компаний, которые занимаются производством тепловой энергии, подготовкой водителей и перевозками.

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