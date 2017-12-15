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Жителей Химмаша в Екатеринбурге призвали не выходить на улицу из-за тлеющей свалки

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. ГУ МЧС России по Свердловской области призвало жителей района, граничащего с тлеющей свалкой мусора, как можно реже выходить на улицу.



Как сообщает пресс-служба ведомства, открытой огонь на полигоне потушен, но мусор продолжает тлеть. Силы спасателей, которые работают на месте пожара, увеличены вдвое — до 45 человек и 18 единиц техники.



«Экскаваторы и бульдозеры разгребают тлеющие кучи, а пожарные производят их проливку. Кроме того, на тлеющую свалку организован вывоз снега с городских улиц», — говорится в сообщении.



В ведомстве утверждают, что угрозы для населения пожар не представляет, но задымление распространяется в сторону жилых строений, находящихся в 3-километровой зоне от очага тления.



Пожар на полигоне для отходов на улице Черняховского в микрорайоне Химмаш начался 14 декабря около 19.00.

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