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Ростуризм отправит отели в «черный список» за завышение цен во время ЧМ-2018

УрБК, Москва, 15.12.2017. Ростуризм внесет в черный список отели, которые будут завышать цены во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет «Коммерсантъ».



По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, попытки участников рынка получить сверхприбыль идут вразрез с госполитикой по продвижению страны как популярного туристического направления. Поэтому завышение цен на размещение в гостиницах во время мундиаля «совершенно недопустимо», считает О. Сафонов.



Помимо Ростуризма мониторить цены в отелях городов-организаторов ЧМ-2018 будут Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Гостиницы, которые установят цены выше предельно допустимых значений, Ростуризм включит в «черный список» и опубликует его. В ведомстве уверены, что это грозит отелям имиджевыми потерями. Также ведомство «будет ходатайствовать о принятии уполномоченными органами мер реагирования».



Ожидание резкого роста спроса на фоне проведения будущим летом в России ЧМ по футболу спровоцировало отельеров, владельцев апартаментов и хостелов повысить тарифы. Стоимость размещения на период проведения матчей в июне-июле 2018 года в среднем в два раза выше, чем в мае, отмечает издание. Сложнее всего придется болельщикам, которые планируют снять апартаменты: их стоимость в некоторых городах выросла почти в пять раз.

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