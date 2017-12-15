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В Свердловской области судебные приставы взыскали 18 млн рублей за нарушения в лесном хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Судебные приставы взыскали более 20 млн руб. за экологические нарушения в сфере лесного хозяйства, рыболовства и охоты на территории Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.



Большая часть от этой суммы — 18 млн руб. взыскано за нарушения в лесном хозяйстве. Из них 16 млн руб. — в счет возмещения материального ущерба, 1,2 млн руб. — по административным штрафам, 10 тыс. руб. — по уголовным штрафам.



В сфере рыболовства судебными приставами Свердловской области взыскано порядка 300 тыс. руб. по административным штрафам. За незаконную охоту в УФССП России по Свердловской области поступило более 120 административных штрафов, из них окончено более 100, взыскано 223 тыс. руб. Еще 216 тыс. руб. взыскано в счет возмещения материального ущерба, причиненного незаконной охотой.



За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, в том числе незаконные свалки, взыскано порядка 800 тыс. руб. Из 100 выявленных незаконных полигонов для отходов ликвидировано 86.



Более 700 тыс. руб. взыскано по административным штрафам за иные нарушения экологического характера.

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