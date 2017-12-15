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Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке
15 декабрь 2017 (11:32)
УрБК, Москва, 15.12.2017. Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанке. Об этом говорится на сайте ЦБ.
«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении.
Отметим, что Промсвязьбанк занимает десятое место в банковской системе РФ по объемам активов (1,4 трлн руб.).
«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении.
Отметим, что Промсвязьбанк занимает десятое место в банковской системе РФ по объемам активов (1,4 трлн руб.).
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