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Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке

УрБК, Москва, 15.12.2017. Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанке. Об этом говорится на сайте ЦБ.



«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении.



Отметим, что Промсвязьбанк занимает десятое место в банковской системе РФ по объемам активов (1,4 трлн руб.).

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