Новости дня

Врач клиники «Доктор Плюс» в Екатеринбурге признан виновным в смерти пациентки

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал врача частной клиники «Доктор Плюс» Игоря Ноговицына виновным по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, в марте 2016 года врач назначил операцию пациентке, которая пришла к нему с жалобой на заложенность носа. Оперативное вмешательство по удалению полипов в носу провел сам И. Ноговицын.



«После операции у пациентки усилилось послеоперационное кровотечение из носовых ходов, пациентка, начиная с 11 час. 14 апреля 2016 года, стала жаловаться на непрекращающееся кровотечение. Об ухудшении состояния здоровья пациентки было доложено Наговицыну, однако он должных мер по диагностике и лечению в связи с наличием осложнений не принял», — говорится в сообщении.



Врачу регулярно сообщали об ухудшении состоянии пациентки, но он не предпринял должных мер. 15 апреля у женщины наступила клиническая смерть. Ее перевезли в областную клиническую больницу, где она скончалась 4 мая.



Ленинский районный суд г. Екатеринбурга назначил Игорю Ноговицыну наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: