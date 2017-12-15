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РМК стала лауреатом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»

УрБК, Челябинск, 15.12.2017. Русская медная компания (РМК) получила специальный приз всероссийского конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Итоги конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности−2017», который организует Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» совместно с компанией PwC и газетой «Ведомости», подвели в Москве 13 декабря 2017 года. На мероприятии РМК был присужден специальный приз от газеты «Ведомости» в номинации «За наибольший прогресс». Его вручают компаниям, добившимся наилучших результатов в области благотворительности и системной социальной политики по итогам года.



«Благотворительность и активная социальная политика всегда были неотъемлемой частью деятельности РМК в регионах присутствия. Мы не только год от года увеличиваем объемы финансирования проектов в этой сфере, но и работаем над повышением их эффективности. Результаты конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» подтверждают, что мы на верном пути», — рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.



В 2017 году РМК впервые реализовала ряд линейных социальных проектов на территориях присутствия в нескольких приоритетных направлениях: спорт и популяризация здорового образа жизни, благоустройство и комфортная среда, культура и искусство. Более 6 тыс. школьников Южного Урала приняли участие в таких проектах, как «Самый сильный школьник», «Измени свой город к лучшему», «Театральная смена», «Медная лига КВН» и другие. Масштабное соревнование по спортивному многоборью среди детей младшего школьного возраста «Самый сильный школьник», которое РМК третий раз проводит в городах присутствия на Южном Урале, весной 2017 года было признано победителем федеральной программы «Лучшие социальные проекты России».



«Кроме того, в 2017 году РМК осуществила ряд масштабных проектов по развитию социальной инфраструктуры на территориях присутствия. В городе Карабаш (Челябинская область) РМК построила и полностью оснастила оборудованием оздоровительный комплекс стоимостью порядка 280 млн руб., в который вошли новый современный многофункциональный спорткомплекс «Металлург» и отремонтированный санаторий-профилакторий «Синегорье». В городе Коркино (Челябинская область) РМК завершает капитальный ремонт детского сада, который посещают порядка 80 ребят в возрасте от полутора лет», — говорится в сообщении.



В рамках всероссийской акции «Щедрый вторник» Благотворитительный фонд РМК провел благотворительные акции и пожертвовал нуждающимся более чем 5,3 млн руб. Фонд систематически оказывает адресную помощь онкобольным детям, сотрудничает с медицинскими учреждениями Урала, поддерживает детские дома, оказывает помощь незащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Кроме того, фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, которые помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. С 2017 года Благотворительный фонд РМК входит в российскую ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров». Ассоциация объединяет фонды и компании, системно занимающиеся благотворительностью. Членами «Форума доноров» являются 38 благотворительных организаций и крупнейшие компании из различных отраслей экономики России.



Ежегодный всероссийский конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проходит уже 10 лет. За это время в нем приняли участие более 250 российских и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России и имеющих годовой оборот выше 100 млн руб. Конкурс направлен на выявление лучших благотворительных программ компаний и исследование социальных инвестиций бизнеса в России. Результатом исследования является рэнкинг, в который попадают только компании с системным подходом к благотворительности — лидеры сектора.

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