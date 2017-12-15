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Предприятие холдинга УГМК оштрафовали за загрязнение реки в Ивделе

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. В прокуратуре состоялось совещание в связи с загрязнением рек Ивдельского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



В совещании приняли участие представители Департамента Росприроднадзора по УрФО, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, территориальных органов Росрыболовства, Росводресурсов, глава Ивдельского городского округа и директор ОАО «Святогор» (входит в состав холдинга УГМК).



«Органы государственного экологического и санитарно-эпидемиологического надзора доложили о результатах проведенных проверочных мероприятий, в том числе о привлечении ОАО «Святогор» к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение», к штрафу в размере 40 тыс. руб. за допущенный хозяйствующим субъектом сброс недостаточно очищенных сточных вод на водосборную площадь и в ручей Безымянный», — говорится в сообщении.



В целях устранения нарушений федерального законодательства директору ОАО «Святогор» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.



По результатам совещания от хозяйствующего субъекта потребовано принять меры по прекращению стока и сброса загрязненных вод с территорий Тарнерского, Шемурского и Ново-Шемурского месторождений, утвердить план мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего загрязнения и реабилитацию подвергшихся негативному воздействию водных объектов, а также совместно с органами местного самоуправления обеспечить дополнительную очистку питьевой воды, подаваемой населению, и рассмотреть вопрос организации перевода питьевого водоснабжения Ивделя на подземные источники.

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