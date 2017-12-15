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За год просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла в 2,9 раза
15 декабрь 2017 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. На 1 декабря 2017 года объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области достиг 17,8 млн руб., что в 2,9 раз выше показателя на аналогичную дату в прошлом году.
Всего в Свердловскстат о наличии просроченной задолженности по зарплате сообщили четыре организации. Предприятия области задолжали зарплату 963 работникам, месячный фонд оплаты труда которых составил 13 млн 658 тыс. руб.
В частности, одно из сталелитейных предприятий региона задолжало 644 работникам 9 млн 234 руб. Также просроченная задолженность по зарплате имеется у компаний, которые занимаются производством тепловой энергии, подготовкой водителей и перевозками.
Всего в Свердловскстат о наличии просроченной задолженности по зарплате сообщили четыре организации. Предприятия области задолжали зарплату 963 работникам, месячный фонд оплаты труда которых составил 13 млн 658 тыс. руб.
В частности, одно из сталелитейных предприятий региона задолжало 644 работникам 9 млн 234 руб. Также просроченная задолженность по зарплате имеется у компаний, которые занимаются производством тепловой энергии, подготовкой водителей и перевозками.
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