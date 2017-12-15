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«Синара-Девелопмент» будет продавать квартиры в Волгограде со скидкой 5%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. «Синара-Девелопмент» объявляет новогоднюю акцию на новостройки в Волгограде. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



До 31 декабря 2017 года покупатели смогут приобрести квартиры в жилых комплексах «Романовъ» и «Новый Свет» со скидкой 5%. Предложение действует при полной оплате стоимости квартиры. Воспользоваться скидкой можно как при расчете наличными средствами, так и при оплате с помощью ипотеки. Одни покупатели сэкономят деньги на ремонт или покупку мебели, другие смогут уменьшить тело ипотечного кредита и сумму процентов. Выгода составит до 176 тыс. руб.



Жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. ЖК «Романовъ» — 23-этажный жилой дом, расположенный в центре Дзержинского района.



«Это уютный, современный комплекс с большим выбором функциональных квартир. Закрытая территория двора разделена на транспортную и рекреационную зоны, что обеспечит комфорт водителей и безопасность жильцов, гуляющих на площадке. Здесь будут созданы все условия для отдыха людей разных поколений: развивающая детская игровая зона, workout-площадка для подростков, прогулочная зона со скамейками для тихого отдыха. На первом этаже дома организованы мойка лап для домашних питомцев и комната гигиены, в которой дети могут помыть руки, не поднимаясь в свою квартиру. Зона отдыха и ожидания с удобными диванами предусмотрена в холле. Это будет уютное пространство, где жители смогут, например, ожидать такси. Благодаря собственной газовой котельной и трансформаторной подстанции в доме не будет перебоев с горячей водой и электричеством. Это решение также позволит жильцам существенно экономить на коммунальных платежах. ЖК «Романовъ» будет сдан в IV квартале 2018 года», — говорится в сообщении.



«Синара-Девелопмент» завершает строительство 3-й очереди жилого района «Новый Свет». 11-й дом уже в декабре этого года распахнет свои двери для новоселов.



«Район «Новый Свет» — настоящая находка для семей с детьми, ведь на его территории есть детский сад, множество развивающих и спортивных площадок. С наступлением морозов на территории района будет залит большой открытый каток с музыкой и ярким освещением. Площадка станет любимым местом для досуга семей и детворы. Жилой район «Новый Свет» обладает развитой инфраструктурой: магазины, аптеки, кафе. Для жителей здесь регулярно проводятся праздники, например, встреча Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой. Покупка квартиры в «Новом Свете» — не просто приобретение недвижимости, это жизнь в районе, где все создано для комфортного проживания», — сообщили в Группе Синара.



По словам коммерческого директора Алексея Смирнова, «Синара-Девелопмент» руководствуется при строительстве современными технологиями и европейскими стандартами. Новогодние акции сделают покупку квартиры доступнее.



«При приобретении жилья во всех комплексах действуют дополнительные финансовые инструменты: ипотека от ведущих банков, жилищные сертификаты, материнский капитал», — уточнил А. Смирнов.

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