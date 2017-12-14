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В свердловское Заксобрание внесли законопроект о возвращении Екатеринбургу части градполномочий

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрел законопроект о внесении изменений в статью 2 закона «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области».



Как сообщает пресс-служба регионального парламента, законодательную инициативу губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашева представил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования и принятию решений о развитии застроенных территорий данного муниципалитета возвращаются органам местного самоуправления.



Отвечая на вопросы депутатов, Михаил Волков отметил, что министерством строительства и инфраструктуры подготовлена необходимая база для плавного перехода к передаче полномочий от области к городу, а также достигнуты договоренности о трудоустройстве высвобождающихся специалистов, перешедших на работу в министерство.



По словам председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова, выступившего с содокладом, законопроект направлен на дальнейшее развитие и совершенствование подходов к осуществлению полномочий в сфере градостроительной деятельности на территории Екатеринбурга.



Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления внес законопроект в повестку очередного заседания Заксобрания для принятия в трех чтениях.

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