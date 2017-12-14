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Свердловский Госжилстройнадзор за 11 месяцев оштрафовал организации региона на 62 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области за 11 месяцев 2017 года по итогам проверок наложил штрафов на общую сумму 62 млн руб. Об этом на заседании Общественного совета при департаменте сообщил глава надзорного ведомства Алексей Россолов.



По его словам, за указанный период жилищными инспекторами было обследовано почти 7,5 тыс. многоквартирных домов, проведено более 6,2 тыс. проверок. Несмотря на то, что нарушений, выявленных в ходе этих мероприятий, по словам директора департамента, остается еще достаточно много, по сравнению с прошлым годом их количество снизилось почти на 45%.



«Об эффективности работы ведомства свидетельствует возросший уровень удовлетворенности жителей области качеством оказываемых услуг. В 2017 году к нам поступила 31 тыс. обращений. По сравнению с 2016 годом их число снизилось почти на 9%», — сказал А. Россолов.



Во многом, отметил глава жилищной инспекции, это стало результатом того, что региону удалось обеспечить единообразие в начислениях за общедомовые нужды, привести в соответствие порядок определения размера платы за услугу отопления, добиться от управляющих компаний более ответственного отношения к исполнению своих обязанностей по обслуживанию и техническому содержанию жилых домов.

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