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Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Американский журнал Forbes назвал самых переоцененных актеров 2017 года. Первое место в антирейтинге занял Марк Уолберг. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



Общая сумма гонораров артиста в отчетный период составила 68 млн долл. США. Было выпущено три фильма с участием Уолберга, и каждый уплаченный актеру доллар принес студиям всего 4,4 долл.. На второй строчке — Кристиан Бэйл (6,7 долл. за каждый доллар гонорара). Третье место досталось Ченнингу Татуму (7,6 долл.).

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