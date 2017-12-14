Дайджест
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
14 декабрь 2017 (17:26)
Американский журнал Forbes назвал самых переоцененных актеров 2017 года. Первое место в антирейтинге занял Марк Уолберг. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Общая сумма гонораров артиста в отчетный период составила 68 млн долл. США. Было выпущено три фильма с участием Уолберга, и каждый уплаченный актеру доллар принес студиям всего 4,4 долл.. На второй строчке — Кристиан Бэйл (6,7 долл. за каждый доллар гонорара). Третье место досталось Ченнингу Татуму (7,6 долл.).
Общая сумма гонораров артиста в отчетный период составила 68 млн долл. США. Было выпущено три фильма с участием Уолберга, и каждый уплаченный актеру доллар принес студиям всего 4,4 долл.. На второй строчке — Кристиан Бэйл (6,7 долл. за каждый доллар гонорара). Третье место досталось Ченнингу Татуму (7,6 долл.).
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