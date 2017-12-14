Дайджест
Финал Кубка России по футболу сезона 2017-18 состоится в Волгограде
14 декабрь 2017 (17:40)
Российский футбольный союз (РФС) объявил, что стадион «Волгоград Арена» утвержден местом проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Встреча состоится 9 мая. О времени начала матча будет объявлено позднее.
Арена в Волгограде станет одним из 12-ти стадионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу — 2018.
Встреча состоится 9 мая. О времени начала матча будет объявлено позднее.
Арена в Волгограде станет одним из 12-ти стадионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу — 2018.
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