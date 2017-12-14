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Финал Кубка России по футболу сезона 2017-18 состоится в Волгограде

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что стадион «Волгоград Арена» утвержден местом проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Встреча состоится 9 мая. О времени начала матча будет объявлено позднее.



Арена в Волгограде станет одним из 12-ти стадионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу — 2018.

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