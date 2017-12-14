Дайджест
В России ужесточат законодательство за вербовку террористов
14 декабрь 2017 (17:23)
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Закон ужесточает ответственность за финансирование терроризма, организацию террористического сообщества, вербовку или вовлечение людей в совершение терактов, прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности. Отмечается, что в Уголовный кодекс также будет введено понятие «пропаганда терроризма».
Автором законопроекта выступил депутат Адальби Шхагошев.
Закон ужесточает ответственность за финансирование терроризма, организацию террористического сообщества, вербовку или вовлечение людей в совершение терактов, прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности. Отмечается, что в Уголовный кодекс также будет введено понятие «пропаганда терроризма».
Автором законопроекта выступил депутат Адальби Шхагошев.
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