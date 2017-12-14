Дайджест

Ирландские предприниматели намерены инвестировать в Крым

14 декабрь 2017 (17:22)

Предприниматели из Ирландии намерены инвестировать около 100 млн евро в реализацию проектов в Крыму. Об этом пишет газета «Известия».

По словам ирландского бизнесмена Патрика Даффи, в ближайшее время организуется визит бизнес-делегации из Ирландии в Россию.

Он подчеркнул, что ирландский бизнес чрезвычайно заинтересован в инвестициях в гостиничный сектор Крыма, а также в сферe медицинских технологий, пищевой продукции, сельского хозяйства и образования.

Уточняется, что в 2016 году товарооборот России с Ирландией составил более 1 млрд. долл. США.

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