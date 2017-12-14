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Подрядчик космодрома «Восточный» сократит 2 тыс. сотрудников

Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ, бывший «Дальспецстрой»), занятое строительством космодрома Восточный, к середине 2018 года сократит 2 тыс. сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Назарова.



В рамках оптимизации численности персонала в 2017 году в компании уволили 2,9 тыс. работников, оставив в штате около 3 тыс. человек. В ближайшие полгода две трети этих сотрудников будут сокращены.



Предприятие находится в сложном экономическом положении. До конца этого года оно должно погасить долги по зарплатам своих сотрудников.



«Среднемесячное начисление по заработной плате, компенсациям, пособиям составляет порядка 100 млн руб., включая 45 млн сотрудникам, работающим на объектах космодрома Восточный», — сказал Назаров.

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