Новости дня

Только 84 из 1,5 тыс. российских вузов полностью выполнили требования о содержании собственных сайтов

УрБК, Москва, 14.12.2017. Рособрнадзор нашел массовые нарушения на сайтах более 1,5 тыс. вузов. Итоги мониторинга приводятся на сайте ведомства.



В общей сложности были проверены порталы 1 592 образовательных организаций высшего образования. 64% из них — государственные вузы и их филиалы, 36% — негосударственные.



«Полностью выполнили условия мониторинга только 84 проанализированные образовательные организации. У 10% вузов нарушений оказалось свыше 30%. 319 образовательных организаций не были представлены официальными сайтами, или же ресурсы должным образом не функционировали», — сообщает Рособрнадзор.



В частности, вузы не соблюдали требования по внесению данных в систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (ФИС ГИА). Сведения о количестве баллов ЕГЭ в приказах о зачислении не соответствовали результатам, содержащимся в ФИС ГИА и приема.



Кроме того, на сайте «вузов-нарушителей» часто не указывались данные о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, их описание, персональный состав педагогов с уровнем квалификации и опыта работы и условия обучения лиц с ОВЗ.



Подробные детали проверки и наименования вузов с наибольшим число нарушений Рособрнадзор не приводит.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: