РМК представила экологические проекты на выставке «ЭКОТЕХ’2017»

Русская медная компания (РМК) принимает участие в международной выставке «ЭКОТЕХ’2017» в Москве. РМК на форуме представила проекты ликвидации накопленного в советские годы в регионе экологического ущерба. Стенд компании получил высокую оценку представителей ООН, министерства природных ресурсов и экологии РФ и других высокопоставленных гостей.Напомним, что Русская медная компания планирует рекультивировать заброшенное хвостохранилище бывшего Карабашского медеплавильного комбината и ликвидировать горную выработку угольного разреза «Коркинский».Первый проект был официально закреплен соглашением между заводом «Карабашмедь», Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области в ноябре 2016 года.Второй проект РМК предполагает ликвидацию Коркинского разреза с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит РМК. В итоге на месте самой большой в Евразии угольной выработки появится озеро с укрепленными берегами, на которых будет выполнено благоустройство и озеленение.Техническая возможность и экологическая безопасность использования закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа при ликвидации разреза подтверждена исследованиями ученых Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты вуза подтвердили, что это будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов.«Для эффективного решения поставленных задач мы привлекаем ведущие научные и проектные организации страны и применяем наилучшие практики и технологии», — отметила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.Стенд Русской медной компании на выставке «ЭКОТЕХ’2017» посетили специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, а также заместитель генерального секретаря ООН, директор Программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм.«На стенде Челябинской области глава региона Борис Дубровский продемонстрировал Сергею Иванову и Сергею Донскому макет ликвидации крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки — Коркинского угольного разреза (Коркино) — с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит Русская медная компания», — говорится в сообщении РМК.«Таких проектов пока в России еще не было. Чтобы за счет разработки одного объекта ликвидировать другой. Мы хорошо знаем, что атмосферный воздух, в том числе в Челябинске, загрязняется из-за горения угля в Коркинском разрезе. И сейчас как раз наша задача — сделать так, чтобы этот проект был реализован. Но реализован, конечно, по высшим стандартам. И для этого сейчас нами выставляются основные требования к компании, которая будет этот проект реализовывать», — отметил Сергей Донской.«Когда мы говорим о позитивных изменениях для окружающей среды, мы подразумеваем три основных силы: общественность, власть и бизнес. Они должны совместными усилиями решать вопросы охраны окружающей среды. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы ответственные стейкхолдеры взаимодействовали в этом направлении», — сообщил Эрик Солхейм.Как отмечают представители РМК, по объему предстоящих работ и эффекту, который повлияет на состояние окружающей среды Челябинской области, проекты ликвидации Коркинского угольного разреза и рекультивации советского хвостохранилища в Карабаше обещают стать самыми масштабными в России инициативами частного бизнеса по ликвидации накопленного экологического ущерба.