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«Синара-Девелопмент» завершила основные строительные работы на «Екатеринбург-Арене»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, завершила основные строительные работы на спортивном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



До конца года будет выполнено устройство системы визуальной коммуникации и систем безопасности спортивного объекта, отделка внутренних помещений.



Навигационная система «Екатеринбург-Арены» тщательно разрабатывалась с учетом многочисленных факторов, включающих интенсивность трафика посетителей, безопасность и удобство перемещения. На внешней территории стадиона будут установлены четырехметровые арт-объекты в виде букв, обозначающих сектора А, В, С, D. По пути следования посетителя разместятся 24 навигационные стелы с необходимой информацией для легкого ориентирования. Над входными группами и внутри помещений будут смонтированы информационные лайтбоксы и указатели.



«В основе художественного оформления визуальных коммуникаций спортивного объекта была заложена идея настроения Олимпиад 60-70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Объединяющим элементом системы навигации и арт-объектов стали прямые линии, характерные для дизайна того времени. Каждый сектор «Екатеринбург-Арены» имеет свой отличительный цвет. В реализации проекта навигационной системы участвуют около сорока специалистов, среди них — логисты, дизайнеры, художники», — рассказали в пресс-службе.



На «Екатеринбург-Арене» продолжается устройство систем безопасности. Четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В Единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в настоящее время компанией переданы документы для прохождения повторной экспертизы по итогам выполненных работ, после ее получения компания приступит к оформлению заключения о соответствии объекта, и госконтракт будет выполнен.

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