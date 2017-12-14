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Тарифы на коммунальные услуги в России в два раза опережают федеральные нормативы
14 декабрь 2017 (17:01)
УрБК, Москва, 14.12.2017. Тарифы на коммунальные услуги в России растут в два раза быстрее установленного федерального регулирования. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал президент РФ Владимир Путин.
«Коммунальные платежи — здесь есть федеральное регулирование, и в последние пару лет предельный рост тарифов обозначен в качестве 4%. Во-первых, он не выдерживается, и в среднем даже рост по коммунальным этим платежам, в среднем, не 4% составляет, а вот по последним данным, 8,8%», — сказал В. Путин.
Глава государства указал также на проблемы при сборе управляющими компаниями платежей за коммунальные услуги населения. Президент РФ высказался за то, чтобы ограничить участие УК в цепочке передачи средств от граждан к ресурсоснабжающим организациям.
«Коммунальные платежи — здесь есть федеральное регулирование, и в последние пару лет предельный рост тарифов обозначен в качестве 4%. Во-первых, он не выдерживается, и в среднем даже рост по коммунальным этим платежам, в среднем, не 4% составляет, а вот по последним данным, 8,8%», — сказал В. Путин.
Глава государства указал также на проблемы при сборе управляющими компаниями платежей за коммунальные услуги населения. Президент РФ высказался за то, чтобы ограничить участие УК в цепочке передачи средств от граждан к ресурсоснабжающим организациям.
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