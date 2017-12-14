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Артель старателей «Нейва» в Невьянске оштрафовали на 1,9 млн рублей за порчу земель

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Невьянский городской суд оштрафовал золотодобывающую артель «Нейва» и ее руководство на сумму 1,9 млн руб. за порчу земель сельхозназначения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как показала ранее прокурорская проверка, в марте 2016 года «Нейва» получила земельный участок сельскохозяйственного назначения. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что вместо аграрных работ там проводится добыча золота.



«Установлено, что артель старателей «Нейва», имея лицензию на право пользования недрами и ведение работ по разведке и добыче россыпного золота россыпи Белой месторождений «Шуралинско-Ключевское», «Левобережное» в Свердловской области, обратилась к главе администрации Невьянского городского округа с заявлением о заключении договора аренды на земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный примерно в 0,5 км по направлению на юг от Невьянска», — говорится в сообщении.



По итогам проверки прокуратура возбудила несколько административных дел по статьям 8.6 КоАП РФ «Порча земли» и 8.7 «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв», а также по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Суд признал все претензии надзорного ведомства правомерными.

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