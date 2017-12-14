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Названы шесть свердловских городов с самой интенсивной рабочей миграцией в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области назвал города Свердловской области, жители которых чаще всего выбирают Екатеринбург для работы. Перечень озвучила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель директора департамента Наталия Бордюгова.



По ее словам, основные потоки работников идут из Первоуральска, Верхней Пышмы, Арамили, Полевского, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. В большинстве случаев жители этих городов не меняют места регистрации, и каждый день уезжают в уральскую столицу на работу.



За пределами Екатеринбурга департамент выявил следующие востребованные профессии: медицинские работники (врачи и медсестры), школьные преподаватели, воспитатели в детских дошкольных учреждениях.



«Профессии рабочих востребованы даже в годы кризиса — это электромонтеры, газосварщики, но именно четвертого, пятого и шестого разрядов. Далее идут водители категории D, менеджеры по продажам и по снабжению. Это устойчивый список востребованных профессий», — сказала Наталия Бордюгова.



Ранее в департаменте заявили, что каждый 12-й свердловский специалист признался в желании найти работу за пределами региона. Среди них оказались кадры, востребованные на производстве в Свердловской области.

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