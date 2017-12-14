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Президент РФ выступил против бесконтрольного кредитования регионов в коммерческих банках
14 декабрь 2017 (16:26)
УрБК, Москва, 14.12.2017. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал практику бесконтрольного кредитования регионов в коммерческих банках. Об этом глава государства сказал сегодня на своей пресс-конференции.
По оценке президента РФ, финансовые организации активно кредитуют субъекты в расчете на то, что выполнение долговых обязательств находится под гарантией государства.
«Надо прекратить безудержный рост часто необоснованного закредитования регионов России в коммерческих банках под высокие проценты. Часто есть возможность уйти в госбанк под более низкую ставку, но это не делается. Нет ли сговора между главами регионов и банками? Нужно будет ввести ограничения», — сказал президент РФ.
Также В. Путин добавил, что в ближайшее время планируется провести реструктуризацию задолженности всех регионов на 7 лет под 5%. Для регионов, которые обеспечат рост налоговой базы не ниже инфляции, срок составит 12 лет.
По оценке президента РФ, финансовые организации активно кредитуют субъекты в расчете на то, что выполнение долговых обязательств находится под гарантией государства.
«Надо прекратить безудержный рост часто необоснованного закредитования регионов России в коммерческих банках под высокие проценты. Часто есть возможность уйти в госбанк под более низкую ставку, но это не делается. Нет ли сговора между главами регионов и банками? Нужно будет ввести ограничения», — сказал президент РФ.
Также В. Путин добавил, что в ближайшее время планируется провести реструктуризацию задолженности всех регионов на 7 лет под 5%. Для регионов, которые обеспечат рост налоговой базы не ниже инфляции, срок составит 12 лет.
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