Урал не справляется с последствиями снегопадов

На заседании правительства Свердловской области 14 декабря 2017 года обсудили причины неудовлетворительной уборки дорог во время снегопадов. Несмотря на то, что в этом зимнем сезоне в регионе выпадает заметно меньше осадков, чем в прошлом, коммунальные службы не могут обеспечить своевременную уборку снега. В результате на Среднем Урале выросло число ДТП, в том числе со смертельным исходом.Существование этой проблемы публично признал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Безопасность — это главный критерий оценки качества дорог. Особенно это актуально в зимний период. Текущий уровень безопасности на дорогах не может нас удовлетворять. В ряде случаев из-за неочищенных дорог ГИБДД вынуждена принимать ограничительные меры в отношении движения общественного транспорта. Это сигнал всем нашим главам муниципалитетов и дорожным службам, которые должны повысить эффективность своей работы», — заявил Евгений Куйвашев.Министр транспорта и связи Василий Старков рассказал, что кураторы свердловского «Управления автомобильных дорог» направили 158 замечаний в адрес подрядных организаций за неудовлетворительную уборку снега. Общая сумма выписанных штрафов превысила 4 млн руб.«Дорожной техники в Свердловской области хватает. Проблема состоит в качестве и своевременности ее использования. У нас есть серьезные замечания к некоторым подрядчикам. В случае возникновения таких ситуаций мы решаем вопросы в ручном режиме», — заявил Василий Старков.По его словам, показательная ситуация произошла 10 декабря, когда ГИБДД была вынуждена закрыть автобусное движение по дороге Ревда — Дегтярск — Курган. Руководство «Управления автомобильных дорог» уделило недостаточное внимание проблеме очистки трассы от снега. Движение было возобновлено только 11 декабря после вмешательства регионального минтранса. По этому факту была организована служебная проверка. Сотрудник, который отвечал за содержание этой дороги, получил выговор.Отметим, что снегопад 8-10 декабря парализовал движение транспорта сразу на нескольких региональных дорогах. ГИБДД установила, что серьезные проблемы возникали на следующих участках: Ольховка — Двуреченск, Арамиль — Андреевка, Кировград — Левиха, Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское.«Через сутки после начала снегопада на этих автодорогах уборка не осуществлялась. В очередной раз могу сказать, что руководство «Управления автомобильных дорог» фактически отстранилось от управления координации работ по ликвидации последствий снегопада. Это повторяется из года в год. Управление наступает на те же грабли. Есть там такой специалист — Мелехов. Его сначала не могут выгнать на Полевской тракт, чтобы он поехал и проверил. А если выезжает, то ничего не меняется», — сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Юрий Демин.Также у областной Госавтоинспекции есть серьезные претензии к качеству уборки муниципальных дорог. К примеру, в Екатеринбурге при обработке дорог противогололедным материалом «Бионорд» нарушается технология. В частности, не осуществляется сметание обработанного материала, из-за чего на дорогах образуется стекловидный лед.При этом Юрий Демин поддержал идею администрации Екатеринбурга о круглосуточной уборке снега.«Если снег выпадает днем, техника долго не работает. К ночи образуется снежный накат, который сложно устранить. После снегопада 8-10 декабря вывозка снега в Екатеринбурге была проблемной. В результате наблюдалось увеличение числа ДТП», — отметил Юрий Демин.Впрочем, есть опасения, что круглосуточная работа снегоуборочной техники значительно ухудшит и без того сложную дорожно-транспортную ситуацию в Екатеринбурге. Автомобилисты могут столкнуться с новыми пробками и заторами. Особенно острой будет ситуация в утренние и вечерние часы-пик.Следует отметить, что областные и муниципальные власти чаще всего винят в некачественной уборке снега недобросовестных подрядчиков. Вместе с тем, практика показывает, что во многих случаях основной причиной сложной ситуации на дорогах после снегопадов являются неэффективные действия собственников дорог, которые должны осуществлять мониторинг ситуации и оперативно распределять имеющиеся резервы техники.