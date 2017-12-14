Дайджест
В Госдуме предложили ввести в школе 12-й класс
14 декабрь 2017 (15:05)
Депутат Госдумы Василий Власов предложил Министру образования и науки Ольге Васильевой продлить срок обучения в школах и ввести 12 класс. Он также выступил за увеличение летних каникул на месяц. Об этом сообщает ТАСС.
«Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — заявил депутат, добавив, что считает необходимым сделать 12 класс профориентационным.
По мнению Власова, сейчас многие выпускники вузов работают не по специальности. Он связывает это с тем, что в школе человек получает лишь общие знания и с трудом может определить интересную ему сферу будущей занятости, а затем руководствуется советами родителей или «определенными веяниями».
«Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — заявил депутат, добавив, что считает необходимым сделать 12 класс профориентационным.
По мнению Власова, сейчас многие выпускники вузов работают не по специальности. Он связывает это с тем, что в школе человек получает лишь общие знания и с трудом может определить интересную ему сферу будущей занятости, а затем руководствуется советами родителей или «определенными веяниями».
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