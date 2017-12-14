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В Молдавии решили сменить государственный язык

Правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.



Сейчас в конституции страны прописано, что государственным является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». Согласно законопроекту, в 13-й статье основного закона Молдавии эту формулировку заменят на «румынский язык».



Ранее конституционный суд признал правомерность таких изменений, указав, что в Декларации о независимости государственный язык Молдавии указан как румынский.

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