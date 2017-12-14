Дайджест
В России работают 35 тыс. граждан КНДР
14 декабрь 2017 (15:03)
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на территории России трудятся около 35 тыс. рабочих из КНДР. Об этом он сказал в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
«Это большое число — около 35 тыс. рабочих из Северной Кореи в России сегодня», — заявил Тиллерсон.
Он рассказал, что у Вашингтона «много специфических переговоров» с главой МИД России Сергеем Лавровым, целью которых является «закрыть этот поток рабочей силы».
«Это большое число — около 35 тыс. рабочих из Северной Кореи в России сегодня», — заявил Тиллерсон.
Он рассказал, что у Вашингтона «много специфических переговоров» с главой МИД России Сергеем Лавровым, целью которых является «закрыть этот поток рабочей силы».
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