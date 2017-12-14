Дайджест
Германия ежемесячно теряет более 600 млн евро из-за антироссийских санкций
14 декабрь 2017 (15:02)
Потери Германии из-за антироссийских санкций составляют 40% всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле (IfW).
Убытки других страны ЕС гораздо меньше. Экспорт Великобритании в Россию упал на 8%, Франции — на 4%, США — всего 0,6%, подчеркивают немецкие экономисты.
После введения санкций экспорт Германии в Россию сократился примерно на 618 млн евро ежемесячно. Только в 2015 году западные страны потеряли от ограничения торговли 38 млрд евро, при этом 90% убытков приходилось на ЕС.
Убытки других страны ЕС гораздо меньше. Экспорт Великобритании в Россию упал на 8%, Франции — на 4%, США — всего 0,6%, подчеркивают немецкие экономисты.
После введения санкций экспорт Германии в Россию сократился примерно на 618 млн евро ежемесячно. Только в 2015 году западные страны потеряли от ограничения торговли 38 млрд евро, при этом 90% убытков приходилось на ЕС.
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