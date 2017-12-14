Дайджест
Telegram обратился за помощью в ООН
14 декабрь 2017 (15:01)
Представляющая интересы мессенджера Telegram международная правозащитная группа «Агора» обратилась к представителю ООН с просьбой оказать влияние на ситуацию, сложившуюся вокруг приложения в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.
«Из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирован в России, уверены в «Агоре», — написал юрист.
Чиков добавил, что «Агора» 13 декабря направила обращение спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой рекомендовать российскому правительству «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».
«Из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирован в России, уверены в «Агоре», — написал юрист.
Чиков добавил, что «Агора» 13 декабря направила обращение спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой рекомендовать российскому правительству «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».
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