ЖК «Соловьи»: суды вместо квартир

ЖК «Соловьи» в Екатеринбурге сдан в эксплуатацию в конце 2016 года, однако около 70 граждан, вложивших свои деньги в строительство, до сих пор не могут получить жилье и участвуют в многочисленных судебных тяжбах. Так, в Арбитражном суде Свердловской области 13 декабря 2017 года состоялось предварительное заседание по иску пайщиков одноименного жилищно-строительного кооператива к застройщику ООО «Домбери». Истцы требуют признать незаконным дополнительное соглашение к инвестиционному договору, согласно которому они должны доплатить застройщику несколько сотен тысяч рублей за каждую квартиру.Напомним, возведение ЖК «Соловьи» на ул. Республиканской началось еще в 2008 году. Застройщиком выступило ООО «Домбери» (на момент начала стройки — актив художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова). Одновременно был создан ЖСК «Соловьи», во главе которого встали люди, близкие к застройщику.Жилой комплекс планировали ввести в эксплуатацию в 2010 году, однако с 2012 года строительство практически остановилось и было возобновлено только через несколько лет бывшим генподрядчиком ООО «Техстрой», выступившим в роли инвестора. При этом близкий ООО «Домбери» председатель кооператива Олег Плотников заключил с этой фирмой дополнительное соглашение к инвестиционному договору об увеличении сметы на объект на 40 млн руб. На основании этого «долга» компания «Домбери» в одностороннем порядке расторгла инвестдоговор с ЖСК и заключила его с «Техстроем», в результате чего членам кооператива, полностью выплатившим свои паи, было отказано в праве на жилье.В декабре 2016 года ЖК «Соловьи» был сдан в эксплуатацию, и новый инвестор в качестве условия передачи ключей от квартир потребовал от пайщиков выйти из кооператива, внести доплаты в счет их «долга» в размере от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей с каждого помещения и заключить новый договор — уже напрямую. Около 170 человек выполнили эти условия, остальные в судах добиваются восстановления своего права на жилье без доплат. На сегодняшний день таких пострадавших, согласно списку участников ЖСК, насчитывается 66 человек. Более 50 из них активно участвуют в судебных разбирательствах.«Орджоникидзевский райсуд отказал нам в закреплении прав собственности: несмотря на то, что я выплатила полную суму пая — около 3 млн руб. — в 2012 году, с точки зрения «Техстроя», я не доплатила компании более 200 тыс. руб. Это неподъемная сумма для меня. Сегодня мы надеемся только на то, что будет решен вопрос о незаконности подписания документа, который вменил нам доплату», — рассказала пайщица ЖСК «Соловьи».Следует отметить, что после того, как в первой инстанции гражданам отказали в закреплении прав собственности, «Техстрой» обратился с ходатайством о снятии обеспечительных мер с их квартир. Таким образом, по мнению пайщиков, компания показала готовность отчуждать их жилье.Не согласившись с таким положением дел, граждане подали иск в Кировский райсуд Екатеринбурга о признании полномочий Плотникова в период подписания допсоглашения недействительными. Однако первая инстанция в апреле это года требование отклонила. Впрочем, уже в августе в более высокой инстанции пайщикам удалось добиться пересмотра данного решения и удовлетворения иска.«Соответственно, Плотников, подписывая дополнительное соглашение об увеличении сметы строительства на 40 млн руб. в 2015 году, не имел на то полномочий. Теперь мы можем обжаловать в Арбитражном суде это соглашение: именно из-за него пайщикам отказывают в регистрации права собственности, ссылаясь на то, что ЖСК «Соловьи» не выполнило свои обязательства перед «Домбери», — пояснила представитель ЖСК в суде Вардине Сарикян.Между тем 13 декабря Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство о привлечении 55 пайщиков, чьи интересы были нарушены, в качестве третьих лиц к разбирательству по делу об оспаривании допсоглашения. Граждане намерены доказать, что не имеют долгов перед «Техстроем», и получить возможность регистрации прав собственности на свои квартиры, которых ждут более 9 лет, без доплат. Заседание по делу состоится 1 февраля 2018 года.