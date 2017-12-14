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Официальный курс долл. США снизился на 43 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 14.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 43,64 коп., до 58,7 руб., евро — на 6,05 коп., до 69,4 руб.

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