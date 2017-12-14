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Путин оценил санкции и падение цен на нефть как экономический шок
14 декабрь 2017 (15:22)
УрБК, Москва, 14.12.2017. Президент РФ Владимир Путин обозначил экономические санкции против России и падение цен на нефть как шок для экономики. Об этом глава государства сказал сегодня на своей пресс-конференции.
По оценке президента, в большей степени на российскую экономику повлияло снижение цен на энергоносители.
«Санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но все-таки повлияли. Мы можем об этом потом еще подробно поговорить», — считает В. Путин.
По оценке президента, в большей степени на российскую экономику повлияло снижение цен на энергоносители.
«Санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но все-таки повлияли. Мы можем об этом потом еще подробно поговорить», — считает В. Путин.
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