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Расходы бюджета Свердловской области на 2017 год могут увеличить на 2,8 млрд рублей
14 декабрь 2017 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Власти Свердловской области планируют внести изменения в бюджет текущего года. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Как пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, подготовить законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года, увеличивающий прогноз по доходам, а также расходы региональной казны, областному Минфину позволили успешное исполнение бюджета области за январь-декабрь текущего года, а также положительные прогнозы крупных налогоплательщиков.
Так, на 1 декабря по налогу на прибыль организаций в казну региона поступило 64,7 млрд руб. или 101,8% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2016 года поступления возросли на 21,8 млрд руб. или на 22,6%.
Законопроектом предлагается увеличить прогноз по налогу на прибыль организаций на 2017 год на 2,8 млрд руб., исходя из фактических поступлений на 1 декабря текущего года и ожидаемых поступлений в декабре 2017 года.
В итоге уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2017 год составит 208,7 млрд руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 189,5 млрд руб. По безвозмездным поступлениям утвержденный прогноз на 2017 год не изменился и составляет 19,2 млрд руб.
Также на 2,8 млрд руб. предлагается увеличить расходы областного бюджета на текущий год — до уровня 222,3 млрд руб.
Как пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, подготовить законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года, увеличивающий прогноз по доходам, а также расходы региональной казны, областному Минфину позволили успешное исполнение бюджета области за январь-декабрь текущего года, а также положительные прогнозы крупных налогоплательщиков.
Так, на 1 декабря по налогу на прибыль организаций в казну региона поступило 64,7 млрд руб. или 101,8% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2016 года поступления возросли на 21,8 млрд руб. или на 22,6%.
Законопроектом предлагается увеличить прогноз по налогу на прибыль организаций на 2017 год на 2,8 млрд руб., исходя из фактических поступлений на 1 декабря текущего года и ожидаемых поступлений в декабре 2017 года.
В итоге уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2017 год составит 208,7 млрд руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 189,5 млрд руб. По безвозмездным поступлениям утвержденный прогноз на 2017 год не изменился и составляет 19,2 млрд руб.
Также на 2,8 млрд руб. предлагается увеличить расходы областного бюджета на текущий год — до уровня 222,3 млрд руб.
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