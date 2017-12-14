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В Екатеринбурге на улице Готвальда снесли незаконный цветочный павильон

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Екатеринбурге демонтировали цветочный павильон, примыкающий к остановочному комплексу «Готвальда-Черепанова». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.



Постройка, признанная судом незаконной, занимали площадь 68 кв. м. Владельцу торговой точки было предложено сделать это в добровольном порядке. После отказа со стороны предпринимателя в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».



В четверг, 14 декабря 2017 года, под контролем приставов был демонтирован киоск. Его владельцу вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб.

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