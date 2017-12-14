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Суд начал рассмотрение уголовного дела учредителя НЗТИ

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Органами Следственного комитета по Свердловской области направлено в суд уголовное дело в отношении учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НЗТИ) Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы работникам, мошенничестве и сокрытии средств организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 годов в НЗТИ возникла задолженность по зарплате перед порядка 280 работниками на общую сумму около 7,5 млн руб. Также учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий вменяется то, что в период с октября 2016 по январь 2017 годов он принял меры по сокрытию средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Сумма сокрытых денежных средств, по данным следствия, составила около 5 млн руб.



Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 млн руб. Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено обвиняемым в период с июня 2013 по май 2015 годов путём злоупотребления доверием второго собственника и обмана сотрудников предприятия.



Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд, который уже приступил к рассмотрению данного дела по существу.



В ходе расследования органами правоохраны принимались необходимые меры обеспечительного характера для дальнейшего восстановления прав граждан, пострадавших от указанных преступлений, а также на защиту интересов государства. В итоге обвиняемым была погашена задолженность по заработной плате перед рабочими. Кроме того, в обеспечительных целях арестовано несколько объектов недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемому, для последующего возмещения ущерба, причинённого налоговым преступлением.



Напомним, ранее работники НЗТИ в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат и негативное отношение руководства. Выяснилось, что задолженность по оплате труда перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб.

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