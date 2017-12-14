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Заместитель генерального секретаря ООН оценил экологические проекты РМК

УрБК, Челябинск, 14.12.2017. Русская медная компания (РМК) принимает участие в международной экологической выставке «ЭКОТЕХ 2017». Стенд РМК посетил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и заместитель генерального секретаря ООН, директор Программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Сергей Донской рекомендовал РМК высокопоставленному гостю в качестве примера крупного российского горно-металлургического холдинга, который уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности производств и охраны окружающей среды.



На форуме «ЭКОТЕХ 2017» РМК представляет планы по ликвидации накопленного в советские годы в Челябинской области экологического ущерба. Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар познакомила почетных гостей с инициативой по восстановлению нарушенных земель и ликвидации объектов ранее накопленного вреда окружающей среде в Карабашском городском округе, а также с планом ликвидации горной выработки крупнейшего в Евразии угольного разреза «Коркинский» в городе Коркино. Отдельное внимание топ-менеджер компании уделила проекту модернизации мощностей и повышения экологической безопасности производства предприятия «Карабашмедь» (Карабаш, входит в Группу РМК).



«С 2004 года на модернизацию мощностей и повышение экологической безопасности производства предприятия «Карабашмедь» РМК направила более 18 млрд руб. Около 2 млрд руб. будет инвестировано в 2018 году. Глобальная задача модернизации завода — не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду. Благодаря масштабной реконструкции производства нам уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз», — заявила Наталия Гончар.



«Когда мы говорим о позитивных изменениях для окружающей среды, мы подразумеваем три основных силы: общественность, власть и бизнес. Они должны совместными усилиями решать вопросы охраны окружающей среды. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы ответственные стейкхолдеры взаимодействовали в этом направлении», — сообщил Эрик Солхейм.

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