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Жителя Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет пяти иностранцев
14 декабрь 2017 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Дмитрия Беллавина, который обвиняется по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с июня по июль 2017 года Беллавин из корыстных побуждений поставил на регистрационный учет двух граждан Сербии. При этом мужчина достоверно знал, что иностранцы не будут проживать в помещении, которым он владеет.
«С этой целью он внес заведомо ложные сведения в бланк уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, не намереваясь предоставлять им свою квартиру для проживания. Аналогичное преступление было совершено Беллавиным в августе 2017 года, когда он фиктивно поставил на учет по месту пребывания еще троих иностранцев», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Октябрьского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с июня по июль 2017 года Беллавин из корыстных побуждений поставил на регистрационный учет двух граждан Сербии. При этом мужчина достоверно знал, что иностранцы не будут проживать в помещении, которым он владеет.
«С этой целью он внес заведомо ложные сведения в бланк уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, не намереваясь предоставлять им свою квартиру для проживания. Аналогичное преступление было совершено Беллавиным в августе 2017 года, когда он фиктивно поставил на учет по месту пребывания еще троих иностранцев», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Октябрьского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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