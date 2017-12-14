Новости дня

УБРиР запустил сервис по возврату НДС с покупок за рубежом

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет линейку небанковских услуг. Совместно с компанией TaxFree4U LIMITED банк запустил мобильный сервис для частных клиентов по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) за покупки в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и Финляндии. Скачать мобильное приложение TaxFree4U держатели карт УБРиР могут в AppStore и Google Play.



Как сообщает пресс-служба банка, услуга по возврату налогов особенно актуальна накануне новогодних каникул, когда люди уезжают отдыхать, в том числе за границу.



Чтобы получить возврат НДС, необходимо сфотографировать чеки и загрузить их в мобильное приложение TaxFree4U. В свою очередь, компания подгружает декларацию со всеми внесенными в нее данными. Клиенту нужно просто распечатать форму возврата НДС, предъявить ее вместе с чеками на таможне и получить печать от таможенного офицера. Оригиналы декларации и чеки необходимо отправить в офис TaxFree4U или передать сотруднику компании прямо в аэропорту. После несложных манипуляций возврат НДС выплачивается на карту клиента, эмитированную банком-партнёром, в течение 7 дней.



В России система возврата налога за покупки для нерезидентов заработает 1 января. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Иностранные граждане, которые вывозят приобретенные в стране товары, смогут вернуть 18% НДС с покупки.



«Расширение линейки нефинансовых сервисов — устойчивый тренд рынка. Сейчас банки — это не только карты, кредиты и вклады. Запуская новые продукты, мы всегда ориентируемся на потребности наших клиентов. Мы создаем для них дополнительную ценность, решая вопросы нефинансового сотрудничества», — сообщил вице-президент, директор департамента операций, банковских и информационных технологий УБРиР Юрий Миронов.



«Наша служба превратила возврат НДС из затяжного бумажного процесса в автоматизированное мобильное решение, обеспечивающее повышенную эффективность и простоту использования для наших клиентов со всего мира. Наша цель — обеспечить максимальную отдачу как для наших клиентов, так и для наших партнеров, которые ждут от нас идеальной работы. Партнерство с УБРиР поможет нам еще больше укрепить наши позиции в регионе, расширить нашу клиентскую базу и предоставить клиентам банка новые ощутимые выгоды», — отметила генеральный директор TaxFree4U Мертон Смит.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: