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Объемы розничного кредитования в России в октябре превысили 519 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.12.2017. За октябрь 2017 года в РФ было выдано гражданам более 2,79 млн новых кредитов общим объемом свыше 519,04 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились на 43%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Отметим, что в октябре 2016 года было выдано 2,68 млн кредитов на 364,01 млрд руб.



Драйвером роста розничного кредитования, по мнению аналитиков ОКБ, в октябре стала ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре 2017 года, выросло в годовом отношении на 60%, денежные объемы кредитования выросли на 70%. В октябре было выдано 100,07 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 183,8 млрд руб., год назад — 62,51 тыс. кредитов на 108,29 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 до 1,8 млн руб.



В сегменте кредитных карт отмечен наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт увеличилось на 29% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 73%. В октябре этого года было выдано более 869,47 тыс. карт с общим лимитом 59,39 млрд руб., годом ранее — 673,31 тыс. карт на 34,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 51 до 68 тыс. руб.



В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдач увеличились на 30%. В октябре 2017 года было выдано 41,22 тыс. кредитов на 31,07 млрд руб., годом ранее — 33,37 тыс. кредитов на 23,99 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 719 до 754 тыс. руб.



Единственным сегментом, где наблюдалась отрицательная динамика темпов роста, стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными снизилось на 7%, при этом объем кредитования увеличился на 24%. В октябре 2017 было выдано 1,78 млн кредитов наличными на 244,78 млрд руб. против 1,91 млн кредитов на 197,43 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 103 до 137 тыс. руб.



Всего за 10 месяцев 2017 года российские банки выдали 26,87 млн новых кредитов на общую сумму более 4,29 трлн руб. В годовом отношении их число увеличилось на 10%, а объемы кредитования показали рост в 34%. За аналогичный период прошлого года было выдано 24,4 млн кредитов на общую сумму более 3,21 трлн руб.

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