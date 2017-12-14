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Более четверти работающих жителей Екатеринбурга останутся без новогоднего корпоратива

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Екатеринбурге 26% работающих граждан останутся в этом году без новогоднего корпоратива. Об этом сообщает сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру.



Остальные 74% участников исследования отметили, что в их компаниях корпоративы в честь Нового года проходят регулярно. При этом 22% организуют скромный праздник, не выходя из офиса, 37% устраивают большую вечеринку с шоу-программой и банкетом, а еще 40% организуют Новый год на работе своими силами.



На вопрос: «Приглашали ли к вам на корпоративы звезд?» утвердительно ответили лишь 2% из 1 тыс. 300 опрошенных горожан.



Авторы исследования отмечают, что 42% работодателей оценили гонорар популярных артистов в 30 тыс. руб., еще 30% согласны отдать до 60 тыс. руб. 11% опрошенных готовы заплатить за выступление звезды до 290 тыс. руб., а 8% — до 100 тыс. руб.

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