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В Екатеринбурге при обработке дорог «Бионордом» нарушается технология
14 декабрь 2017 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Екатеринбурге при обработке дорог противогололедным материалом «Бионорд» нарушается технология. Об этом сегодня, 14 декабря 2017 года на заседании правительства Свердловской области заявил начальник регионального Управления ГИБДД Юрий Дёмин.
По его словам, в частности, не осуществляется сметание обработанного материала, из-за чего на дорогах образуется стекловидный лед.
При этом глава областной Госавтоинспекции поддержал идею администрации Екатеринбурга о круглосуточной уборке снега на дорогах города.
«Если снег выпадает днем, техника долго не работает. К ночи образуется снежный накат, который сложно устранить. После снегопада 8-10 декабря вывозка снега в Екатеринбурге была проблемной. В результате наблюдалось увеличение числа ДТП», — отметил Юрий Дёмин.
По его словам, в частности, не осуществляется сметание обработанного материала, из-за чего на дорогах образуется стекловидный лед.
При этом глава областной Госавтоинспекции поддержал идею администрации Екатеринбурга о круглосуточной уборке снега на дорогах города.
«Если снег выпадает днем, техника долго не работает. К ночи образуется снежный накат, который сложно устранить. После снегопада 8-10 декабря вывозка снега в Екатеринбурге была проблемной. В результате наблюдалось увеличение числа ДТП», — отметил Юрий Дёмин.
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