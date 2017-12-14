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В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Армавирской

14 декабрь 2017 (10:52)

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Армавирской в районе дома № 17 будет закрыто с 16 по 17 декабря 2017 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

«Причина перекрытия — ремонт теплотрассы. Работы выполнит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Майкопской, Конотопской, Ереванской», — говорится в сообщении.

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