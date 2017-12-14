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Челябинский Россельхознадзор за 11 месяцев не допустил к ввозу в РФ 4,8 тыс. тонн продукции

УрБК, Челябинск, 14.12.2017. Управление Россельхознадзора по Челябинской области за 11 месяцев в сферах ветеринарного, семенного, фитосанитарного, земельного надзора провело 1 тыс. 869 надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 3 тыс. 811 нарушений законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



За 11 месяцев были проверены 393 юридических лица, 11 индивидуальных предпринимателей, 159 бюджетных организаций, 287 физических лиц, проверены 200 хозяйствующих субъектов. На нарушителей ветеринарного, семенного, карантинного, земельного законодательства составлено 3 тыс. 475 протоколов, выдано 602 предписания, вынесено 3 тыс. 292 постановления, наложено штрафов на сумму 6,6 млн руб.



148 административных дел по злостным нарушителям, которые не исполняют предписания надзорного органа и не оплачивают штрафы, были отправлены для рассмотрения и принятия решения в суды. 86 постановлений направлены судебным приставам для принудительного взыскания с нарушителей штрафов на общую сумму более 757 тыс. руб. Приставами взыскано 272 тыс. руб.



За 11 месяцев должностными лицами управления досмотрено 1 млн 373 тыс. т подкарантинной продукции и животноводческих грузов, задержано 4 894,5 т поднадзорной продукции, не допущено к ввозу в РФ 4 803,4 т.



Наибольшее число проверок и объем штрафов приходится на тех, кто имеет земельные наделы или занимается перевозкой и реализацией подкарантинной продукции (древесины, овощей-фруктов, зерна). Так, из 1 тыс. 869 проверок, проведенных управлением за 11 месяцев 2017 года, 378 проведены в сфере фитосанитарного надзора, 927 — в области земельного надзора.



Из 3 тыс. 811 выявленных управлением нарушений 2 тыс. 632 зарегистрированы в сфере фитосанитарного надзора, 463 — в области земельного надзора. И, соответственно, из 6,6 млн руб. наложенных штрафов около 1,4 млн заплатят нарушители фитосанитарного законодательства, более 3,1 млн руб. — нарушители земельного законодательства.

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