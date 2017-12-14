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В банке ФК «Открытие» сменят состав наблюдательного совета
14 декабрь 2017 (09:51)
УрБК, Москва, 14.12.2017. На следующей неделе, 21 декабря 2017 года, изберут новый состав наблюдательного совета банка ФК «Открытие», сообщает финансовая организация.
Кроме вопроса о набсовете собрание акционеров должно решить еще ряд административных вопросов. Речь идет о досрочном роспуске ревизионной комиссии банка, а также изменения в уставе финансовой организации.
На днях Банк России стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций санируемого ПАО «ФК Открытие».
«ФК Открытие» проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации финансового учреждения регулятор объявил 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником банков с последующей продажей частному инвестору.
Кроме вопроса о набсовете собрание акционеров должно решить еще ряд административных вопросов. Речь идет о досрочном роспуске ревизионной комиссии банка, а также изменения в уставе финансовой организации.
На днях Банк России стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций санируемого ПАО «ФК Открытие».
«ФК Открытие» проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации финансового учреждения регулятор объявил 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником банков с последующей продажей частному инвестору.
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